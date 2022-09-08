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İzmir'de Tarkan'ın konseri öncesi sahne çöktü! Bir kişi yaralandı

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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İzmir’de Tarkan’ın konseri öncesi sahne çöktü! Bir kişi yaralandı

İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralaan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Platformun kaldırılmasına ilişkin çalışmalar başlattı. İşte detaylar...

İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı.

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

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