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APPLE CANLI YAYIN İZLE: iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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APPLE CANLI YAYIN İZLE: iPhone 14 etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, bu akşam saat 20.00'da Eylül Ayı etkinliği ile geliyor! Yeni cihazlarını, dijital ve bulut tabanlı hizmetlerini tanıtacak olan Apple'ın şüphesiz iPhone 14 model telefonu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, bu akşam saat 20.00'da Eylül Ayı etkinliği ile geliyor! Yeni cihazlarını, dijital ve bulut tabanlı hizmetlerini tanıtacak olan Apple'ın şüphesiz iPhone 14 model telefonu da en çok merak edilenler arasında. Peki, Apple etkinliği ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Apple event canlı yayın nereden, nasıl izlenir?

APPLE EVENT NE ZAMAN?

Apple, iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de Türkiye saati ile 20.00'da tanıtmayı planlıyor. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi modellerin yanı sıra M2 işlemcili yeni bilgisayar modelleri de yer alıyor.

İPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI

Iphone 14 serisinin fiyat listesi tahmine göre:

İphone 14 – 799 dolar
İphone 14 Max –899 dolar
İphone 14 Pro – 1099 dolar
İphone 14 Pro Max – 1199 dolar

Geçtiğimiz senelerde Apple, iPhone modellerinin fiyatını büyük oranda sabit tutmuştu. 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile geçen yıl tanıtılan iPhone 13 Pro, ABD'de 999 dolardan satışa sunuldu. Fakat enflasyonla beraber Apple, iPhone 14 modelinin fiyatında artış yapmayacak olsa bile iPhone 14 Pro'da aynı durum geçerli olmayacağı tahmin ediliyor. iPhone 14 Pro modellerinde 100 dolarlık artış olması beklenmektedir.

İPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 Türkiye fiyatının ise 28.000 TL ile 42.000 TL arasında olması bekleniyor.

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