CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı! Plajı birbirine kattı
CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın plajı birbirine kattı. Bodrum tatilinde üzerine su sıçratan çocuğu azarlayıp ağlattı. Annesi Azeri model Diana Ahadpour'un da üzerine yürüyüp "Defolun gidin memleketinize!" diye bağırdı.
Bodrum Mandarin Oriental'de geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı. Ailesiyle lüks sitedeki evlerinde tatil yapan Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçratan 6 yaşındaki çocuğa bağırıp ağlattı. Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour, "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.
Sabah'ın haberine göre, Ahadpour'un üzerine yürüyerek "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler" diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan" diye saldırmaya kalktı. Araya girenler Ayaydın'ı güçlükle sakinleştirdi. Aynı sitede evi olan Azeri model Diana Ahadpour'un Azerbaycan ve Dubai'de yatırımları bulunan bir işkadını olduğu öğrenildi.
Bodrum Mandarin Oriental'de geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olay yaşandı. Akılalmaz diyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla sudan sebepten öyle bir kavga ortaya çıktı ki inanılması çok güç..
Ünlü işadamı, CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Azerbaycan ve Dubai'deki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Azeri model Diana Ahadpour ile beach'te kavga etti. Hem de onlarca komşusu araya girmeye çalışırken...
Diana Ahadpour'un 6 yaşındaki oğlu iskeleden denize girerken su sıçratınca Aydın Ayaydın sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğa bağırıp çağırdı. Ardından çocuk, ağlayarak annesinin yanına gitti. Bu gelişme sonrası anne Diana, Aydın Ayaydın'ın yanına giderek "Niçin çocuğuma bağırıp onu ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" dedi.
Tam o an ismi 'Aydın' olan, akademisyen, siyasetçi işadamı Ayaydın, Diana Ahadpour'un üzerine yürüyerek, ellerini kollarını sağa sola savurarak "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş....ler... Defolun lan" diye bağırmaya başladı. Ortamdaki herkes yaşananlara inanamadı. Araya girip onu sakinleştirmeye çalışsalar da ne mümkün; Ayaydın, faşizan ve külhanbeyi edasıyla bağırıp çağırıp hakaretler savurdu.
İşadamı, Azerbaycanlı kardeşlerimizle gönül bağı ve güzel ilişkileri yok sayarak bir annenin kalbini kırıp astı kesti. Görüntüleri gördüğüm an hayretler içerisinde kaldım. Nasıl böyle bir saldırı noktasına geçildiğini anlamaya çalıştım ama nafile... Adı Aydın olan bir insanın nasıl böyle bir nefret söyleminde bulunduğunu anlamadım.
YAKIŞMADI BU HAREKET!
Ardından her iki ismi de tanıyan, orada olaya şahitlik eden insanlarla konuştum. Herkes bu duruma mana veremediğini anlattı.
Bu arada sakinleştikten sonra video çekildiğini ve bu olayın sadece Bodrum'da değil her yerde duyulduğunu öğrenen Ayaydın'ın aileden gidip özür dilediğini öğrendim. Ancak mağdur ailenin özrü kabul edip etmediğini teyit edemedim.
Yılların siyasetçisi, işadamı aydın bir insana bu tavır hiç yakışmadı.
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