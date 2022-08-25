CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın’dan ırkçı saldırı! Plajı birbirine kattı

Bodrum Mandarin Oriental'de geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir olay yaşandı. Akılalmaz diyorum çünkü kelimenin tam anlamıyla sudan sebepten öyle bir kavga ortaya çıktı ki inanılması çok güç..

Ünlü işadamı, CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, Azerbaycan ve Dubai'deki yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Azeri model Diana Ahadpour ile beach'te kavga etti. Hem de onlarca komşusu araya girmeye çalışırken...