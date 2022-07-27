Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun reklam aşkı bitti! Sevgilisiyle görüntülendi
Yargı dizisiyle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun reyting oyunu bitti. Yakışıklı oyuncu, önceki gün gerçek aşkıyla görüntülenip aylardır şişirilen reklam balonunu patlattı.
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun adı bir reklam çalışması olarak sürekli rol arkadaşı Pınar Deniz ile anılıyordu.
Ancak gerçek ortaya çıktı.
Bir süredir Karadeniz'deki bir yoga kampında olan yakışıklı oyuncu, önceki gün gerçek sevgilisi Zeynep Oymak ile motosikletleriyle gezinirken objektiflere yansıdı.
HIZLICA UZAKLAŞTILAR
Mütevazı motosikletleriyle Etiler'de birkaç tur attıktan sonra Beşiktaş'ta bulunan bir benzin istasyonunun yolunu tutan sevgililer, buradan 100 TL'lik yakıt almalarının ardından gezintilerine kaldıkları yerden devam ettiler.
Görüntülendiklerini fark etmeleriyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikili, hızla bulundukları yerden uzaklaştılar.
İkili, görüntülendiklerini fark edince hemen oradan uzaklaştı. Çift, kasklarıyla güvenlik önlemlerine de uydu.
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