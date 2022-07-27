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Ortaq: Almanya'dan Türkiye'ye süren macera!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Ortaq: Almanya’dan Türkiye’ye süren macera!

Almanya rapinde Türk asıllı sanatçıların başarılarına ismini sosyal medyaya damga vurarak yazdıran Ortaq'ın kariyerini yakından inceleyelim. Ortaq, rap müziğine çok küçük yaşlarda Almanya'da başladı.

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