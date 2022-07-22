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CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak’a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?

CZN Burak'a ne oldu, hasta mı? Ünlü aşçı CZN Burak'ın kilo verdiği görüntülerin paylaşılmasının ardından, internet üzerinde bazı sorular araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl ameliyat geçiren ve sevenlerini korkutan CZN Burak'ın hasta olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Aşçı CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? soruları internette en çok araştırılanlar arasında ye aldı. İşte cevaplar...

CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? gibi sorular, sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef ve restoran zincirini sahibi Burak Özdemir'in hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Burak Özdemir'in kilo verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, CZN Burak'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, aşçı CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

CZN BURAK HASTA MI, NASIL ZAYIFLADI?

Ünlü aşçı CZN Burak, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan "CZN Burak hasta mı?" gibi sorulara ilişkin geçtiğimiz aylarda paylaşım yapmış ve "Lütfen asılsız haberlere paylaşımlara itibar etmeyiniz" demişti.

CZN Burak'ın son paylaşımlarından en çok dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oluyor. Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumlarını yaptı.

CZN BURAK KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994 tarihindeİ stanbul'da doğdu. Türk şef ve lokantacı, internet fenomeni.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

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