CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? gibi sorular, sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef ve restoran zincirini sahibi Burak Özdemir'in hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Burak Özdemir'in kilo verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, CZN Burak'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, aşçı CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

Ünlü aşçı CZN Burak, sosyal medyada sıklıkla paylaşılan "CZN Burak hasta mı?" gibi sorulara ilişkin geçtiğimiz aylarda paylaşım yapmış ve "Lütfen asılsız haberlere paylaşımlara itibar etmeyiniz" demişti.