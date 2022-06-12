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Esrarengo soru cevap etkinliğine katıldı

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Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Esrarengo soru cevap etkinliğine katıldı

Yaptığı güzel parçalar ile dilden dile dolaşan Esrarengo, şimdi de hayranlarının sorduğu soruları cevapladı. Esrarengo yapılan soru cevap etkinliğinde pek çok bilinmeyenleri hakkında bilgi verdi.

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