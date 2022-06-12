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Amsterdam’da bir Türk menajer: Alper Ajda

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Amsterdam’da bir Türk menajer: Alper Ajda

Ünlüler ve sanatçılar camiası için menajerlik mesleğinin hayati değer taşıdığı şu günlerde, Amsterdam’daki bir Türk menajer adından çokça söz ettirmeye başladı. Alper Ajda, Amsterdam’da yaşayan, son zamanlarda birçok önemli isimle çalışmalar gerçekleştirmiş bir menajer. Onun yaptıkları adeta yapacaklarının bir göstergesi gibi. Çünkü günler geçtikçe çalıştığı ünlü isimlere yenilerini ekliyor.

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