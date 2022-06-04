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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız evlendi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız evlendi

Uzu süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.

Başarılı sanatçı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, Roma'da imzayı attı. Aşıkler şehri Roma'da nikah kıyan çiftin düğünü, 10-11 Haziran'da D Maris'te olacak.




Çift düğünleri için çok anlamlı bir karar aldı. D-Maris'te gerçekleşecek düğüne gelecek 80 özel davetliden, gelin ve damada hediye vermek yerine bağış yapmaları istenecek.




Davetliler Engelsiz Yaşam Vakfı'nın hesap numarasına gönüllerinden kopan miktarı bağış yapacak.




O paralarla da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Mustafa ve Melis Sandal adına ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınıp bağışlanacak.




Ünlü çift, "Bu özel gecemizde böyle anlamlı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olacağız" dedi.




BEYAZ GELİN!

10 Haziran'da Marmaris'e gidecek davetliler için özel bir yemek organize edilecek. Bu yemekte davetlilerden saflığın simgesi olan "beyaz" kıyafet giymesi istendi.

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