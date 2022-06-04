Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup sessiz sedasız evlendi
Uzu süredir aşk yaşayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde evlendi. Çiftin şahitliğini Simge Sütşurup ve Tunç Taşdemir üstlendi.
Başarılı sanatçı Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, Roma'da imzayı attı. Aşıkler şehri Roma'da nikah kıyan çiftin düğünü, 10-11 Haziran'da D Maris'te olacak.
Çift düğünleri için çok anlamlı bir karar aldı. D-Maris'te gerçekleşecek düğüne gelecek 80 özel davetliden, gelin ve damada hediye vermek yerine bağış yapmaları istenecek.
Davetliler Engelsiz Yaşam Vakfı'nın hesap numarasına gönüllerinden kopan miktarı bağış yapacak.
O paralarla da Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Mustafa ve Melis Sandal adına ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye alınıp bağışlanacak.
Ünlü çift, "Bu özel gecemizde böyle anlamlı bir işe vesile olmaktan dolayı çok mutlu olacağız" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli heyecan başlıyor! Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı hangi kanalda?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçları ne zaman belli olacak?
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu olacak mı?
- Balıkesir ve Bursa'da deprem mi oldu son dakika? Balıkesir deprem kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen tayin başvuruları ne zaman?
- KPSS başvurusu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya, ne kadar yatırılacak?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?
- Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...
- Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli? Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar?
- Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...