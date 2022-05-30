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Modacı Hasan Altın yurt dışına hazırlanıyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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Modacı Hasan Altın yurt dışına hazırlanıyor!

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir tasarımcı Olan Hasan Altın yurt dışından gelen sürpriz teklifler ile moda atölyesini farklı ülkelere de açılacağını duyurdu.

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