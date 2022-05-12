12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm! Alzheimer ile savaşıyordu...

Yavuz Bingöl'ü kahreden ölüm! Alzheimer ile savaşıyordu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.05.2022
ABONE OL
Yavuz Bingöl’ü kahreden ölüm! Alzheimer ile savaşıyordu...

Usta sanatçı Yavuz Bingöl annesinin ölümüyle yıkıldı. Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi ve halk ozanı Şahsenem Bacı’dan acı haber geldi. Bir süredir alzheimer ile mücadele eden Bacı, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA