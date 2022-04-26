Sosyetede büyük şok! 800 milyonluk boşanma davasını açtı

800 MİLYONLUK DAVA

Yaşadığı psikolojik şiddetin beraberinde maddi olarak baskılar yaşadığını ekleyen Aslıgül Atasagun, karşı boşanma davasında yüklü miktarda tazminat talep etti. İş adamının maddi durumunun iyi olmasını gerekçe gösteren televizyoncu, maddi olarak 350 milyon lira, manevi olarak ise 450 milyon lira olmak üzere toplamda 800 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Atasagun aynı zamanda 250 bin lira yoksulluk nafakası talebinde bulundu.