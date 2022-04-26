Sosyetede büyük şok! 800 milyonluk boşanma davasını açtı
İstanbul'da Mövenpick ve Le Meridien Etiler otellerinin sahibi ünlü iş adamı Adnan Çebi, televizyoncu eşi Aslıgül Atasagun'a anlaşmadıkları gerekçesiyle boşanma davası açtı. Kendisine açılan davaya karşı boşanma davası açan Aslıgül Atasagun, ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek ünlü iş adamından 800 milyon TL tazminat ve 250 Bin TL yoksulluk nafakası talep etti.
Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi ünlü iş adamı Adnan Çebi ile televizyoncu Aslıgül Atasagun 2012'de evlendi. Ünlü iş insan 2021'de 8 yıllık eşi Aslıgül Atasagun ile kişilik yapılarının farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşadıklarını dile getirerek boşanma davası açtı. Ünlü iş adamı, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını ileri sürdü.
İLGİSİZLİK İDDİASI
Aslıgül Atasagun ise kendisine açılan boşanma davasına karşılık boşanma davası açtı. Atasagun, 20 yıldır birliktelikleri olduğunu, aralarındaki saygı ve sevginin bir ömür boyu devam edeceğine inanarak evlendiğini fakat Adnan Çebi'nin seyahatlere tek başına gittiği ve arta kalan zamanda ise arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini kendisiyle hiç ilgilenmediğini iddia etti.
''TEDAVİDE YALNIZ BIRAKTI''
Boşanma davası açan Aslıgül Atasagun, evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü, tedavi sürecinde dahi eşinin kendisiyle ilgilenmediği, yalnız bırakıldığını ve hakaretlere maruz kaldığını ileri sürerek eşini suçladı. Ünlü iş adamı Adnan Çebi ise eşinin kendisi hakkında ortaya koyduğu iddiaların doğruluk payı olmadığını söyledi.
800 MİLYONLUK DAVA
Yaşadığı psikolojik şiddetin beraberinde maddi olarak baskılar yaşadığını ekleyen Aslıgül Atasagun, karşı boşanma davasında yüklü miktarda tazminat talep etti. İş adamının maddi durumunun iyi olmasını gerekçe gösteren televizyoncu, maddi olarak 350 milyon lira, manevi olarak ise 450 milyon lira olmak üzere toplamda 800 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Atasagun aynı zamanda 250 bin lira yoksulluk nafakası talebinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
- Bayramda hangi köprüler ücretsiz? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ve köprüler hangileri?
- Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 30-31 Mayıs, 1-2-3-4-5 Nisan Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprüler bedava mı?
- YKS 2022 sınavı ne zaman, tarihleri açıklandı mı? ÖSYM, AYT, YDT sınavları hangi tarihte yapılacak?
- SSK emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK emekli maaşı bugün yatar mı?
- KYK Nisan, Mayıs bursu ne zaman yatacak? KYK bursları bayramdan önce yatar mı? Ödeme takvimi...
- TUS tercih kılavuzu: TUS tercihleri ne zaman bitiyor? TUS kontenjanları ve tercih bilgileri
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...
- Elon Musk'ın Twitter hamlesi! Dogecoin yükselişe geçti! Dogecoin ne kadar, kaç TL olacak?
- İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? İmasm ne zaman işlem görecek? Hisse kodu fiyatı...
- Ödemeler başlıyor... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram paraları yattı mı?
- Bayram tatili uzadı mı son dakika? Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün oldu mu?