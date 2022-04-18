Tülin Şahin'in eski eşi Pedro de Noronha'nın ortalığı karıştıracak iddia! “Siena’nın erkek kardeşlerine şiddet..."
Tülin Şahin'in olaylı şekilde ayrıldığı Pedro de Noronha, yeni iddialarıyla ortalığı karıştırdı. Portekizli iş insanı, Şahinl için “Siena’nın erkek kardeşlerine şiddet gösterdin ve bu benim kalbimi kırdı” çıkışı yaptı.
Tülin Şahin, 2019'da aşk yaşadığı Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan kız bebek sahibi oldu. Çift ayrılığın ardından 4 Kasım 2019'da dünyaya gelen Siena için bitmek bilmeyen bir savaşa tutuştu. Şahin, eski aşkı için '"Siena'yı kaçırmayı planlıyor" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.
Portekizli iş insanı ise bu iddiayı reddedip Tülin Şahin hakkında "Kızımı bana göstermiyor" suçlaması yaptı. İsyanını duyurmak için Instagram'da "Siena için adalet" isimli bir hesap da açan Pedro de Noronha, sosyal medyadan ortaya attığı iddialarına bir yenisini ekledi.
'PARA KAZANDIRDIM'
Sözlerine "Sevgili Siena, hem annen hem de baban kariyerlerinin zirvesinde olmak için çok çalıştılar.
Baban önce bankacılıkta, şimdi finansta. Babanın annene ve özel bankacısına önerdiği 4 basit yatırımla 2020 Mart'tan bugüne (yatırımları sürdürdüğünü varsayarak) annen için 10 milyon TL'nin üzerinde para kazandırmış oldum" diye başlayan Portekizli iş insanı, ekledi:
'UMARIM İYİLEŞİRSİN'
Tülin Şahin'e "Sen başka hiçbir kimseyi sevmememi istedin ve ben bunu kabul etmedim" diye seslenen Pedro de Noronha, ekledi:
"Siena'nın erkek kardeşlerine şiddet göstererek karşılık verdin ve bu benim kalbimi kırdı. Kıskançlığından başka bir sebep olmaksızın şiddet uygulayan birine artık aşkımın bitmesi suç mu?Yaptığın hiçbir şey beni kızımızdan uzak tutamaz. Umarım bir an önce iyileşirsin Tülin."
10 MİLYON İDDİASI!
Yatırım uzmanı olan Pedro de Noronha, verdiği finansal tavsiyelerle Tülin Şahin'e Mart 2020'den beri yani yaklaşık iki senedir 10 milyon TL kazandırdığını iddia etti.
Bu iddiasını evraklarla kanıtlayabileceğini söyleyen Portekizli iş insanının sözleri üzerine gözler Şahin'de...
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