Tülin Şahin'in eski eşi Pedro de Noronha'nın ortalığı karıştıracak iddia! “Siena’nın erkek kardeşlerine şiddet..."

'PARA KAZANDIRDIM'

Sözlerine "Sevgili Siena, hem annen hem de baban kariyerlerinin zirvesinde olmak için çok çalıştılar.

Baban önce bankacılıkta, şimdi finansta. Babanın annene ve özel bankacısına önerdiği 4 basit yatırımla 2020 Mart'tan bugüne (yatırımları sürdürdüğünü varsayarak) annen için 10 milyon TL'nin üzerinde para kazandırmış oldum" diye başlayan Portekizli iş insanı, ekledi: