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Aygün Aydın şimdi de Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'yı hedef aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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Aygün Aydın şimdi de Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’yı hedef aldı

Bir dönem Hakan Sabancı'yla yaşadığı ifşa olayıyla gündem olan Aygün Aydın, Sabancı Ailesi'ni sarsacak iddialarıyla yine gündemde. Genç kadın bu kez Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'yı hedef aldı.

Bir dönem Hakan Sabancı'yla yaşadığı ifşa olayıyla gündem olan Aygün Aydın, Sabancı Ailesi'ni sarsacak iddialarıyla yine gündemde.

Genç kadın bu kez Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'yı hedef aldı.

Aygün Aydın, sosyal medyada kendisine gelen Arzu Sabancı'nın eşini bir mimarla aldattığı mesajlarını yayınlandı.

Bu iddia konuşulmaya başlayınca Arzu Hanım'dan jet hamle geldi. Eşi Ömer Sabancı ile bir pozunu paylaşarak nazar boncuğu emojisi ekleyen Arzu Hanım, iddalara gönderme yaptı.

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