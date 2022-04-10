Aygün Aydın şimdi de Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’yı hedef aldı

Bu iddia konuşulmaya başlayınca Arzu Hanım'dan jet hamle geldi. Eşi Ömer Sabancı ile bir pozunu paylaşarak nazar boncuğu emojisi ekleyen Arzu Hanım, iddalara gönderme yaptı.

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