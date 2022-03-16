16 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İlker Görgülü Avrupa'ya yerleşiyor

İlker Görgülü Avrupa'ya yerleşiyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
ABONE OL
İlker Görgülü Avrupa’ya yerleşiyor

Başarılı sanatçı İlker Görgülü yurtdışına yerleşiyor. Sanatçının yakın çevresinden yapılan açıklamada Görgülü'nün taşınmaya başlayacağı öne sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA