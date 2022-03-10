Tülin Şahin’e eski eşi Pedro de Noronha’dan şok dava

'NEDEN SAVAŞI SEÇİYOR?'

"Sevgili Siena, annen; babanın seni görmesine izin veren mahkeme kararını bir kez daha reddetmeye ve seni bir kez daha kaçırmaya karar verdi. Endişelenme aşkım, babacığın seni görmek için gerektiği kadar Türkiye'ye gelecek. Asla babasız olmayacaksın. Baban hep merak etmiştir; 'İnsanlar neden barış yerine savaşı seçiyor? Masum seyircilere bu kadar gereksiz acı çektirmek neden?' Sen bu haksız savaşın ortasında kalmaması gereken masum bir meleksin. Sen benim sevgili Siena'm, bunun ortasında olmamalısın..."