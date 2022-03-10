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Tülin Şahin’e eski eşi Pedro de Noronha’dan şok dava

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Tülin Şahin’e eski eşi Pedro de Noronha’dan şok dava

Tülin Şahin ve eski eşi Pedro de Noronha bir kez daha karşı karşıya geldi. Şahin’in aldırttığı uzaklaştırma kararını kaldıran Noronha "Annesi kızımı benden kaçırdı" dedi ve ekledi: "Siena, sen bu haksız savaşın ortasında kalmaması gereken masum bir meleksin" 41 yaşındaki manken, son dönemde sürekli kızının babasının suçlamaları ile karşı karşıya kalıyor.

Tülin Şahin, yine kızının babası Pedro de Noronha'nın suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı...

2019'da Siena Leyla adını verdikleri bir kız çocukları olan ikili, ayrılığın ardından düşman kesildi. Portekizli iş insanı, "Siena'yı kaçırmayı planlıyor" diyerek uzaklaştırma kararı aldıran Şahin'e itiraz edip kararı kaldırttı.

Ancak Pedro de Noronha, ünlü modeli mahkeme kararına uymamakla suçladı. 7 Mart'ta İstanbul'a gelen Noronha, Tülin Şahin'in kızını kendisine yine göstermediğini iddia etti. Bunun üzerine bir de mektup yazan Portekizli işadamı, Şahin'e ve kızına şöyle seslendi:

'NEDEN SAVAŞI SEÇİYOR?'

"Sevgili Siena, annen; babanın seni görmesine izin veren mahkeme kararını bir kez daha reddetmeye ve seni bir kez daha kaçırmaya karar verdi. Endişelenme aşkım, babacığın seni görmek için gerektiği kadar Türkiye'ye gelecek. Asla babasız olmayacaksın. Baban hep merak etmiştir; 'İnsanlar neden barış yerine savaşı seçiyor? Masum seyircilere bu kadar gereksiz acı çektirmek neden?' Sen bu haksız savaşın ortasında kalmaması gereken masum bir meleksin. Sen benim sevgili Siena'm, bunun ortasında olmamalısın..."

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