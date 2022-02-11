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İş insanı Mehmet Gazioğlu’nun ölümüyle ilgili eşi Müge Gazioğlu’ndan şok iddia: Sevgilisi öldürmüş olabilir

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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İş insanı Mehmet Gazioğlu’nun ölümüyle ilgili eşi Müge Gazioğlu’ndan şok iddia: Sevgilisi öldürmüş olabilir

İş insanı Mehmet Gazioğlu 30 Aralık 2020 gecesi Göktürk’teki evinde sevgilisi Cansu Ateş’in yanında hayatını kaybetmişti. Eşi Müge Gazioğlu’ndan sosyeteyi sarsan bir iddia geldi. Acılı eş, manken Cansu Ateş’i savcılığa şikayet ederek, “Cansu, eşimin sevgilisiydi. O gece yanındaydı. Kocamın ölümünde parmağı olabilir” iddiasında bulundu.

Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde manken sevgilisi Cansu Ateş'in kollarında can verdi.

Ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, genç iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.

'GEÇMİŞTE DARP OLAYLARI VAR'

Müge Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ESKİ ERKEK ARKADAŞIM ÖLDÜ' DEMİŞTİ

Best Model yarışmasına da katılan manken Cansu Ateş, geçen yıl otogarda uyuşturucu madde ile yakalanmış, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını söylemişti.

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