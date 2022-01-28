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Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı! Yeşilçam ustası Fatma Girik'e veda

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı! Yeşilçam ustası Fatma Girik’e veda

Koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır yaşadığı Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Fatma Girik, Muğla'da son yolcuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.

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