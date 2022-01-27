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Usta oyuncu Fatma Girik’e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Usta oyuncu Fatma Girik’e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik, pazartesi günü hayatını kaybetti. Usta oyuncu için salı günü yapılacak cenaze töreni, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Türk sinemasının efsane oyuncusu bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak.

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