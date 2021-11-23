Destan oyuncuları kimdir? ATV yeni dizisi Destan konusu nedir? İlk bölüm 23 Kasım’da ekranlarda!

DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir.

Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.