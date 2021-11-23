Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam 8'inci yüzyıl Orta Asya'sındaki yaşamı ekrana taşıyacak Destan dizisi yayınlanacak. Akkız destanı, Akkız ve Batuga'nın hayatını konu almaktadır. Gök Tegini Batuga eli ve kolu olmayan bir han mensubudur. İşte, Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

AKKIZ KİMDİR, TARİHTE VAR MI, HİKAYESİ NEDİR?

Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm süren dağ savaşçısıdır.