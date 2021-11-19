Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim gitti?

Gelinin Mutfakta kim kazandı? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Hafta içi her gün Kanal D'de izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında, her hafta bir gelin birinci olup bileziklerin sahibi oluyor. Bir gelin ise yarışmaya veda ediyor. Ancak bu hafta gelinlerden Zehra çıkardığı olayla yarışmadan diskalifiye olmuştu. Peki; haftanın finalinde 19 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta birinci kim? Gelinim Mutfakta kim gitti? İşte detaylar…