Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl?
Ferah Zeydan kimdir? Ferah Zeydan son hali nasıl? Katıldığı ses yarışmalarıyla tanınan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla dikkat çekti ve sevenlerini şaşırttı. Mersin’de dünyaya gelen genç şarkıcı kısa sürede çıkarttığı şarkılarla büyük beğeni topladı. Peki; Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl?
Ferah Zeydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferah Zeydan son hali nasıl? Sinan Akçıl ile beraber yaptığı düetlerle kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Ferah Zeydan, verdiği kilolarla ve geçirdiği değişimle şaşırttı. Ferah Zeydan Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni toplamıştı.
FERAH ZEYDAN KİMDİR?
İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.
Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti.
Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Ferah Zeydan Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkarttığı şarkılarla da büyük beğeni topladı.
FERAH ZEYDAN SON HALİ NASIL?
Ferah Zeydan, geçen yıl geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo verdi. Genç şarkıcı, midesinin bir kısmını aldırıp, sıkı bir diyet uyguladıktan sonra kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.
Sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmekde zorlandığını ifade eden şarkıcı, yeni haliyle çok mutlu olduğunu ifade etti.
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