Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?
Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?
SORU: Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?
A: BURSA
B: İZMİR
C: KOCAELİ
D: ANKARA
CEVAP: C