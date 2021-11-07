Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?

SORU: Türkiye'de İstanbul'dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan il hangisidir?

A: BURSA

B: İZMİR

C: KOCAELİ

D: ANKARA

CEVAP: C