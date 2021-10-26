Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO neden başlamadı, ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin yayın akışında olmaması hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO neden başlamadı, ne zaman yayınlanacak? 26 Temmuz yayın akışı...

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Dizinin yeni sezon ilk bölüm tarihi hakkında henüz açıklama gelmedi. Geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...