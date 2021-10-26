Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı, neden yok? EDHO bitti mi, yayınlanmayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları "EDHO ne zaman başlıyor, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?" sorularına yanıt ararken bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni sezon yeni bölümden tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Ancak dizinin ekranlara gelmemesi büyük heyecan yarattı. İşte, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı, neden yok? EDHO bitti mi, yayınlanmayacak mı?

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

ATV'nin sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelmesi bekleniyordu. Dizinin yayınlanması beklenen saatte Baba Parası filmi ekranlara geldi. Dizinin final yaptığı iddialarının aslı bulunmamaktadır. Eğer konuyla alakalı açıklama gelirse haberimize eklenecektir.