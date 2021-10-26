EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının 200. bölüm fragmanı büyük heyecanla takip edilmişti. Ancak ATV yayın akışında yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte, EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, tarihi belli mi? Açıklama geldi mi?

EDHO 200. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon sahneleriyle büyüleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim Salı akşamı yeni sezonuna başlaması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın saatinde "Baba Parası" adlı sinema filminin yer alması merak uyandırdı. Dizinin neden yayınlanmadığı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.