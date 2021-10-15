Ünlü manken Deniz Miyas: Kendimi her alanda geliştirmek istiyorum

İtalya ve Fransa gibi önemli ülkelerin moda ajanslarından teklifler alan Deniz Miyas yapmış olduğu işleri ve özel yaşantısında bazı kesitleri Instagram hesabı üzerinden onu takip eden kitlesi ile paylaşıyor.

Deniz Miyas, sadece ulusal değil global alanda da çalışmalar yaptıklarını açıkladı. En son Prada markası için yaptığı muhteşem çekimlerin ardından artık önlenemez bir yükselişe geçtiği yorumları yapılan ünlü mankenin önümüzdeki aylarda farklı markalar için kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

DENİZ MİYAS KİMDİR?

Aslen Muşlu olan ünlü manken, Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. 3 kardeş olan Deniz Miyas, 2019'da Prada ve Balenciaga ile çalıştı. Deniz Miyas, Mainz'de yaşamını sürdürmektedir.