Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Evinde geçirdiği kaza sonucu uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, 3 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı. Sağlığına kavuşan komedyen, üç yıl sonra gösterisinde herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.
Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ünlü komedyen iyileşmesinin ardından ilk kez sahneye çıktı.
İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ
Sağlığına kavuşan Erbil, eskisi gibi yaptığı esprilerle herkesi güldürmeyi başardı. Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel&Casino'da konser veren Serkan Kaya, sunucu Mehmet Ali Erbil'in anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı.