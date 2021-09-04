Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz İcra Ceza Mahkemesi'ne hapis cezası talepli açtığı davanın dilekçesinde Tülin Şahin'in kızının babasının yüzünü unutması amacıyla göstermediğini ileri sürdü.

Avukat Sibel Engin mahkemeye Pedro de Noronha'nın Beykoz Aile Mahkemesinden aldığı kişisel ilişki tesisine yönelik kararı sundu. Aile mahkemesinin verdiği kararda Pedro de Noronha'nın her ayın ilk 4 günü veya bir ay önceden haber vermek kaydıyla ayın istediği 4 günü ve tüm noel tatillerinde kızı ile kendi yaşam alanlarında görüşebileceği, haftada bir gün 10 dakika kızını görüntülü görebileceği belirtildi.

