02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ferhan Şensoy’a son veda! Cenazesi hastane morgundan alındı

Ferhan Şensoy’a son veda! Cenazesi hastane morgundan alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.09.2021
ABONE OL
Ferhan Şensoy’a son veda! Cenazesi hastane morgundan alındı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şensoy’un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.

70 yaşındaki Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İki gün önce vefat eden Şensoy'un cenazesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı.

Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA