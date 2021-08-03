Orman memurlarına ateş açan Yusuf Güney gözaltına alındı

AFET BÖLGESİNE YARDIMA GİTTİ

Yangın başladıktan sonra afet bölgesine giden ve gördüğü küçük yangınlara müdahale eden Yusuf Güney, yaptığı açıklamada "Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" demişti.