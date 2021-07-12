Seren Serengil şikayetçi olmuştu! Yaşar İpek’in kız kardeşi İpek Şafak’a hapis şoku

"HERKESİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMESİ GEREKİR"

Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilim Seren Serengil'in kişisel verilerini haksız ve hukuksuz olarak yayınlayan şüpheli Hazal İpek Şafak hakkında Türk Yargısı'nın gerekli cezalandırmayı yapacağından hiç şüphemiz yok. İnsanların özel yaşamlarına ilişkin bilgileri paylaşırken herkesin gerekli özeni göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı.