Seren Serengil şikayetçi olmuştu! Yaşar İpek’in kız kardeşi İpek Şafak’a hapis şoku
2018 yılında nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, 2020 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Serengil, ayrılığın ardından İpek’in kız kardeşi Hazal İpek Şafak’tan şikayetçi oldu. Seren Serengil'in kişisel bilgilerinin yer aldığı tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle yargılanan İpek’in 4 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Haziran 2018 tarihinde Hazal İpek Şafak'ın, Seren Serengil'in şikayeti üzerine savcılığın kendisi hakkında verdiği takipsizlik kararına ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştığı, avukatlarının uyarısı ile paylaşımını kaldırdığı belirtildi.
Savcılık ifadesinde Şafak'ın "Seren Serengil benim hakkımda mesnetsiz suçlamalarda bulundu. Bunlara ilişkin savcılık kararını sosyal medya hesabımda paylaştım. Avukatlarım uyarınca kaldırdım. Suç kastım yoktu" dediği iddianamede yer aldı.
İddianamede Hazal İpek Şafak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seren Serengil'e ait doğum tarihi, anne-baba adı ve adresini paylaştığı, şüpheli Şafak'ın bu paylaşımı doğruladığı ve üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.
Şüpheli Şafak'ın "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, Şafak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
"HERKESİN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMESİ GEREKİR"
Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Müvekkilim Seren Serengil'in kişisel verilerini haksız ve hukuksuz olarak yayınlayan şüpheli Hazal İpek Şafak hakkında Türk Yargısı'nın gerekli cezalandırmayı yapacağından hiç şüphemiz yok. İnsanların özel yaşamlarına ilişkin bilgileri paylaşırken herkesin gerekli özeni göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı.
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