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Hem aşkta hem de işte kazanıyor! Hande Erçel 23 milyon takipçiye ulaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Hem aşkta hem de işte kazanıyor! Hande Erçel 23 milyon takipçiye ulaştı

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, popülerliğini Instagram'da da arttırdı. 23 milyon takipçiye ulaşan güzel oyuncu, reklam tarifesine zam yapmaya hazırlanıyor.

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor.



Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla popülerliği artan Erçel, sosyal medyada da büyük merak uyandırmaya başladı. Güzel oyuncunun ilişki sonrasında 19 milyon olan takipçi sayısı 23 milyona çıktı. Bu popülerlik Hande Erçel'i zengin etti.



BEDAVA AŞK TATİLİ
Birçok reklam firmasının da gözdesi olan güzel oyuncu, son olarak rol aldığı bir diş macunu markasından 1 milyon lirayı cebine koydu. Ekranlardan kazandığıyla servetine servet katan Hande Erçel, bir yandan da sosyal medyada yaptığı reklamlarla cebini doldurmaya devam ediyor.




23 milyon takipçisi olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile Maldivler'de yaptığı aşk tatilini de sosyal medyada reklam karşılığında bedavaya getirmişti.

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