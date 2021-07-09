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Böyle aşk trafiği görülmedi! Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldığı Marcus Aral'a geri döndü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.07.2021
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Böyle aşk trafiği görülmedi! Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldığı Marcus Aral'a geri döndü

Kıskançlık krizine giren Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası Şahin, Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Şahin 1 haftada kararından vazgeçerek Aral'a koştu.

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