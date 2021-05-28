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Sultan 5. Murad'ın torunu sattı! Adele 7 milyon sterlini peşin ödedi

Ünlü şarkıcı Adele, yıllardır kirada oturduğu . Murad’ın torunu ’ın sahibi olduğu 13 odalı malikaneyi 7 milyon sterline satın aldı. soyundan gelen genç kadın ise bir süredir Kralı 4. Henry’nin babası Lancester Dükü Gaunt’lu John’un 1300’lerde yapılan evinde yaşıyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Sultan 5. Murad'ın torunu sattı! Adele 7 milyon sterlini peşin ödedi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, iki hafta önce babası 'ı kaybetmişti. Üzüntülü günlerini çabuk atlatan Adele, . Murad'ın torunu 'ın sahibi olduğu 13 odalı malikaneyi 7 milyon sterline satın aldı.

Parayı nakit olarak ödeyen Adele'in malikanede kendini çok mutlu hissettiği için satın aldığını söyledi. Gazetecilerin "Yatırım amaçlı mı aldınız?" sorusuna ise, "Hayır. Burada kendimi çok huzurlu hissediyorum" cevabını verdi.

Ayşe Gülnev Sutton ise İngiliz iş adamı eşi ve 5 çocuğuyla Kralı 4. Henry'nin babası Lancester Dükü Gaunt'lu John'un 1300'lerde yapılan evine taşınmıştı.

tarihi konusunda master yapan Ayşe Gülnev Sutton 2008'de aldığı vatandaşlığı için " benim anavatanım. Ülkem tarafından kabul edilmek ve Osmanlı hanedanlığı içinde doğduğum için daha fazla cezalandırılmıyacağım anlamına gelen Türk vatandaşlığı benim için her şey demek" açıklamasını yapmıştı.

Adele hakkında da açıklamalar yapan , "Çok istedi biz de satmayı düşünüyorduk anlaştık" yorumunu yaptı.

HAYALİ GERÇEK OLDU
Adele'in en yakın arkadaşı olan , "O gerçekten bu malikaneye hayrandı. Taşındığı ilk gün, almayı hayal ettiğini söylemişti. Arkadaşımı kutlarım" dedi.

Emlak işiyle uğraşan Ayşe Gülney'in kiracıları arasında birçok ünlü isim var. Birkaç yıl önce 'daki bir başka dairesini de ünlü İtalyan moda tasarımcısı 'ye kiralamıştı. Cavalli bu dairede birkaç yıl yaşadı.

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