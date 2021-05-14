Ünlü YouTuber Buket Sena Özdemir: Danla ve Duygu’yla yarıştırmaya çalışıyorlar ama...

Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

İyiyim. Bir tık zor gidiyor. Pandemiye hâlâ alışmaya çalışıyorum. Tek başıma kendi evime çıktığım dönem pandemiye denk geldi. O yüzden biraz hayata karşı sinirliyim :) Ama genel olarak mutluyum.

Kendinden bahseder misin? Okuduğun bölüm, yaşın, YouTube serüvenin?

Ben 12 yaşımda hiçbir şey bilmeden başladım YouTube'a. Sadece YouTube'da video izliyordum ve yaşıtlarımı görmek istiyordum. O dönemde içerik üreticisi vardı Türkiye'de ama yaşları büyüktü. Kendi yaşıtım birini bulamayınca kendim yapayım dedim. Şu an Görsel İletişim Tasarımı okuyorum. Aslında psikoloji ya da hukuk okumak istiyordum. Ama sınav senemde, yoğun tempoda YouTube ile okulun birlikte gitmediğini gördüm. İkisinde de başarılı olmak istiyorsam birbiriyle alakalı olmaları gerektiğine karar verdim. Birbirlerini beslemeleri gerek diye düşündüm. Hem akademik anlamda beni tatmin edecek hem de YouTube anlamında bana bir şeyler katacak bir bölüm okumak istedim.

12 yaşından beri YouTube'tasın. Platform için bir nevi sanal günlüğüm oldu diyorsun. 12 yaşında nasıl bir düşünceyle başladın video çekip kurgulamaya?

Hiçbir düşüncem ve beklentim yoktu. Ablamla ilk videolarımızı yükledik. Biz kamerası olan bir nesne bulduğumuzda direkt bir şeyler çekiyorduk. Klip, film, herhangi bir şey. Bari bunları YouTube'a yükleyelim dedik. Birinin izleme ihtimalini düşünemiyorduk bile. İlk gece 2 abonemiz vardı. Hatta ilk abonemin ismini hatırlıyorum :) 2 aboneye o kadar şaşırmıştım ki 12 abone olunca kutlama falan yapmıştık. Çektiğimiz videolar boşa gitmesin diye yükledik ama sonra olay beni çok mutlu eden yerlere geldi.