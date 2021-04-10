Diyarbakır sözlerine tepki yağmıştı! Ersin Korkut’tan geri adım

Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi.

Videoyu çeken kişinin "Sen de başkan olmak ister misin abi?" sorusu üzerine Korkut, "Başkan ben olayım" dedi.

SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem olan Korkut, uzun bir süre Twitter trendlerinde ilk sırada yer aldı. Tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ersin Korkut, özür diledi.

GERİ ADIM GELDİ

Korkut, gün içinde yaptığı "Binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız" paylaşımını hatırlattı.

"DÜŞÜNCEMİ DOĞRU İFADE EDEMEDİM"

Videodaki başkent ifadesini de bu anlamda söylediğini belirten Korkut, açıklamasında; "Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.