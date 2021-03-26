Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün ilişkisi bitti! Ayrılığın nedeni...

Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi bitti. Kariyerine odaklanmak isteyen Buket Aydın, Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayıp ayrılık kararı aldı.

"KARİYERİM OLUMSUZ ETKİLENİYOR"

Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.