Ceren Hindistan'dan eski eşi Ümit Aslan hakkında ağır suçlama: Beni kemerle dövdü!

"ÖNCE ÇALDIĞIN PARAMI VER"

Hindistan, Aslan hakkında şunları söyledi: "Bana her seferinde, o şizofren bir kadın. Kiminle beraber olsam kadınları bulup rahatsız ediyor demişti, inanmıştım. O kadın bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Ümit de ayaklarıma kapandı ve ne yazık ki affettim. Akabinde annem, babam beni evlatlıktan reddetti. Hamileyim diye evimi kapatıp beni Antalya'ya götürdü Ümit. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına geçirdi ve beni en yakın arkadaşlarımla aldattı. Hep dayak yedim, yerlerde sürüklendim. Kimliğimi, telefonumu aldılar.