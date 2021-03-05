05 Mart 2021, Cuma
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Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne damga vurdular! Ünlü isimlerde 8 Mart'a özel mesajlar

tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin Sanatta Kadın paneline video konferans ile katılan ünlü sanatçılar, kendi kariyerlerinden örnekler vererek başarıya giden yolu anlattı. "Biz kadınlar kendimize inanmalı, kendi ışığımızı kendimiz parlatmalıyız" dedi. hemcinslerine "Şikayet etmeyin, güçlü olun, kendi ayaklarınızın üstünde durun" tavsiyesinde bulunurken ise "Kadınların ü��üncü sayfa haberlerine konu olmadığı bir yıl diliyorum" diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne damga vurdular! Ünlü isimlerde 8 Mart'a özel mesajlar

KADINLAR ARTIK 3'ÜNCÜ SAYFA HABERİ OLMASIN IŞIL IŞIL PARLASIN

'nda bulunan 'nin gerçekleştirdiği Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi kapsamında 'Sanatta Kadın' paneli düzenlendi. 'ın yönettiği panelde; , , , , , öncesinde özel mesajlar verdi. Ünlü sanatçılar, "Kariyer yolunuzda kadın olmanın size sağladığı avantajlar ve dezavantajlar nelerdir?", "Sizin sahanızda ilerleyen kadınlara neler önerirsiniz?" ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için vermek istediğiniz mesaj nedir?' sorularını video konferans yoluyla yanıtladı.

Muazzez Ersoy

'AYAKLARINIZIN ÜSTÜNDE DURUN ŞİKAYET ETMEYİN, ÇALIŞIN'

Kadın olmanın avantajları çok güzel... Bir kere kadın renkli bir kişiliktir. Geçmişe baktığımızda genelde solistlerin kadın olduğunu görürüz. Kadının kostümü, takısı, makyajı, podyumda veya sahnede yürüyüşü, endamı, büyük avantaj sağlar.

Benim sahamda ilerlemek isteyen kadınlar kendilerine örnek aldıkları kişiyi takip etsinler ama çok da çalışsınlar, işlerini severek yapsınlar ve kendileri olsunlar.

Kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum; hiçbir zaman şikayet etmeyin, kendi ayaklarınızın üzerinde durun, kimseye yaslanmayın, çocuklarınızı iyi yetiştirin. Bu arada erkeklerin de kadınlara özel hassasiyet göstermeleri gerekiyor onları da doğuran bir kadın... Erkek, bir kadına zulüm yaptığında annesine yapmış gibi olur.

Sibel Can

İŞİNİZİ AŞKLA YAPIN

Ben kariyer yaptığım müzik dünyasının içinde doğdum, yolum önceden belliydi ama bugüne kadar hep aynı çizgide kalabilme mücadelesi veriyorum. Kariyerinde ilerleyen, ilerlemek isteyen kadınlara tek önerim; işlerini aşkla yapmaları.

En başta kadınların birbirine destek verdiği, artık kadının yer aldığı 3. sayfa haberlerinin olmadığı bir yıl diliyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun.

Türkan Şoray

ŞİDDET BİTSİN KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİMDEN MAHRUM KALMASIN'

Erkeğin egemen olduğu bu toplumda Türk sinemasında da erkek karakterlere senaryolar yazılıyordu. Bu konuda mücadelem çok oldu. Ayrıca ilk yönetmenliğimde kadın kimliğim ile kendimi kabul ettirmekte zorlandım. 80 döneminde kadının gücüne güvenmesi ve haklarının bilincinde olması dolaylı olarak sinemaya da yansıdı. Ben de bir kadın olarak kendi değerlerimin kıymetini bilerek çok çalıştım. Sinemada kendi hikayemi yaratmanın çabası içinde oldum.

Sinemada artık daha gerçekçi karakterler canlandırılıyor. Bu da dönemin getirdiği bir şans. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu ülke kadınların ve onların yetiştirdikleri erkeklerin gücüyle, el birliğiyle çok güzel yarınlara kavuşacak. Kadına şiddetin son bulduğu, kız çocuklarının eğitimden mahrum olmadığı bir dünyanın umudu içindeyim. Tüm kadınların gününü kutluyor ve hepsine aydın bir dünya diliyorum.

Ajda Pekkan

'KADIN OLMAK VAR OLMAKTIR'

İnsan mesleğinde avantaj ve dezavantajlarını kendisi yaratır. Eğer yaptığınız işin eğitimini alır, kendinizi sürekli geliştirirseniz, o zaman ayaklarınızı yere sağlam basar ve meslekte saygınlık kazanırsınız. Böylelikle kariyer adımlarınızı atmaya başlarsınız.

Hem anne, hem eş, hem de iş kadını olmanın dezavantajı; büyük efor sarf etmektir. Bununla birlikte kariyer sahibi olmak da yine çalışmaktan geçiyor.
Kadın olmak var olmaktır. Biz kadınlar her zaman kendimize inanmalı ve güçlü olmalıyız. Kendi ışığımızı kendimiz parlatmalıyız. Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Tüm kadınlarımızı sevgiyle kucaklıyorum.

Nihan Günay

'BU ZİRVENİN PARÇASI OLMAK BENİM İÇİN GURUR'

Panelin moderatörü Nihan Günay, "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları'nın sesi, her zaman gür çıkar, bilirsiniz... O seslerin duyulmasına öncülük ettiğimiz zirvenin bir parçası olmak benim için büyük onur" diyerek ekledi: "Kadın, hep hisseden ve bilendir. Anadır, evlattır. Dilerim ki; kadına karşı şiddetin olmadığı, kız çocuklarımızın eğitime eşit ulaşabildiği bir dünya olsun..."

Fadik Sevin Atasoy

'SADECE BİR GÜN KUTLANMASIN'

Kadınlar Günü; üretken, çalışkan, işçi kadınların günü. Sadece bir gün olarak kutlanmamalı. Üreten, emek veren kadınlar hep takdir edilmeli.

Oyunculuk üzerine ilerlemek isteyenler için bana yarayan yolu söyleyebilirim. Ben eğitimliyim ve bunun büyük avantajlarını gördüm. Böyle olunca çok daha öz güvenli sahneye çıkıyorsun. Benim için hangi sahada olursan ol eğitim çok önemli. İşin etiğini, ahlakını iyi öğrenmek ve onu doğru bir şekilde taşımak da, herkese eşit ve olumlu yaklaşmak ve güzel ilişkiler kurmak da önemli.

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