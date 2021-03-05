Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne damga vurdular! Ünlü isimlerde 8 Mart'a özel mesajlar

Muazzez Ersoy

'AYAKLARINIZIN ÜSTÜNDE DURUN ŞİKAYET ETMEYİN, ÇALIŞIN'

Kadın olmanın avantajları çok güzel... Bir kere kadın renkli bir kişiliktir. Geçmişe baktığımızda genelde solistlerin kadın olduğunu görürüz. Kadının kostümü, takısı, makyajı, podyumda veya sahnede yürüyüşü, endamı, büyük avantaj sağlar.

Benim sahamda ilerlemek isteyen kadınlar kendilerine örnek aldıkları kişiyi takip etsinler ama çok da çalışsınlar, işlerini severek yapsınlar ve kendileri olsunlar.

Kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum; hiçbir zaman şikayet etmeyin, kendi ayaklarınızın üzerinde durun, kimseye yaslanmayın, çocuklarınızı iyi yetiştirin. Bu arada erkeklerin de kadınlara özel hassasiyet göstermeleri gerekiyor onları da doğuran bir kadın... Erkek, bir kadına zulüm yaptığında annesine yapmış gibi olur.