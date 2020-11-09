Çukur 102. bölüm tek parça izle! Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Çukur 102. bölüm tek parça izle! Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur'un yeni bölümü izleyenlerin nefesini kesti. 9 Kasım akşamı yayınlanan son bölümde; Yamaç ailesini korumak için Vartolu Salih ile işbirliği yaparak yeni bir plan hazırlıyor. Cumali ise başına buyruk hallerine devam ederken, yanında olmayan herkesi suçlamayı sürdürüyor. Sevilen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çukur 102. bölüme Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi damga vuruyor. Çağatay tehlikesinin farkında olan Yamaç kendi planlarını devreye sokuyor. Dizini hayranları yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. İşte, Çukur 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı?
ÇUKUR 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur yeni bölüm ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
ÇUKUR 102. BÖLÜM NE OLDU?
Efsun'la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak. Çağatay, Yamaç'ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak.
Çağatay'ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço'ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay'ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.
ÇUKUR 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur'un 103. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.