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Muharrem İnce'den CHP'yi karıştıracak açıklama: Güvenmiyorum

'da vatandaşlarla buluşan eski vekili , ziyaretini CHP il yönetimine haber vermemesine ilişkin sorulan soruya "Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde cevap verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.10.2020
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Muharrem İnce'den CHP'yi karıştıracak açıklama: Güvenmiyorum

Eski Cumhuriyet Halk Partisi vekili Muharrem İnce, başlatmış olduğu 'Memleket Hareketi' programı kapsamında Iğdır'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve şehir sakinleriyle ayak üstü sohbet eden İnce'nin, burada bir vatandaşla girdiği ikili diyalog dikkat çekti.

'ARKADAŞLARIMA ZARAR VERİRLER'
Ziyaretinin habersiz olmasına ilişkin bir soruya cevap veren İnce, "Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler" şeklinde konuştu.

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