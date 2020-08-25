Menajerimi 1. bölüm izle! Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Menajerimi 1. bölüm izle! Başrollerinde; Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizide menajerlerin ve oyuncuların yaşadıkları konu alınıyor. Peki, Menajerimi Ara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay), Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu), egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM İZLE