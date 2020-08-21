21 Ağustos 2020, Cuma
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Ivana Sert ile Aslışah Alkoçlar'dan büyük dolandırıcılık! Bir kuruş ödemeden…

Instagram hesaplarını reklam platformu olarak kullanan ünlü isimlerin son moda dolandırıcılığa imza attığı ortaya çıktı. Ivana Sert ve başta olmak üzere birçok sosyetik ile fenomenin reklam karşılığı bedavaya sahip oldukları ürünleri tanıtmadan sırra kadem bastıkları konuşuluyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.08.2020
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Ivana Sert ile Aslışah Alkoçlar'dan büyük dolandırıcılık! Bir kuruş ödemeden…

Sosyal medyayı reklam platformu olarak kullanan ünlüler, son moda dolandırıcılığa imza attı. İddialara göre; modacı İvana Sert ile Aslışah Alkoçlar, markalardan reklam karşılığı ürün istedi.

Ürünlere 1 kuruş ödemeden sahip olan bu isimlerin, asla reklam yapmadıkları iddia edildi. Firma yetkililerinin "Bizi kandırdılar" diyerek isyan ettiği isimlere de "Son moda dolandırıcılık" tepkisi yağdı.

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