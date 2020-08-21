Ivana Sert ile Aslışah Alkoçlar'dan büyük dolandırıcılık! Bir kuruş ödemeden…

Sosyal medyayı reklam platformu olarak kullanan ünlüler, son moda dolandırıcılığa imza attı. İddialara göre; modacı İvana Sert ile Aslışah Alkoçlar, markalardan reklam karşılığı ürün istedi.

Ürünlere 1 kuruş ödemeden sahip olan bu isimlerin, asla reklam yapmadıkları iddia edildi. Firma yetkililerinin "Bizi kandırdılar" diyerek isyan ettiği isimlere de "Son moda dolandırıcılık" tepkisi yağdı.