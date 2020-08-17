Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç ne iş yapıyor? Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında adını sıkça duyduğumuz Kebriye Koç'un kim olduğu son saatlerin arama trendlerinde yer alıyor. Peki kimdir Kebriye Koç? Konuyu sizler için araştırdık. Peki, Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç ne iş yapıyor? Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...

KEBRİYE KOÇ NEDEN AYRILDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcılığını üstlenen Kebriye Koç ve muhabirler Gizem, Tuğçe ve Gökhan'ın pandemi sonrası programda yer almadığı dikkat çekti. Kebriye Koç, Uzun yıllar boyunca Müge Anlı'nın programında yapımcılık yaptı. İşlenen konular ile ilgili detayları Müge Anlı'ya ulaştıran Kebriye Koç'un programdan neden ayrıldığı ise bilinmiyor.