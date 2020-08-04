Ünlü yapımcı Raci Şaşmaz’ı dolandıran çete hakkında soruşturma!

Ünlü yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Fikirtepe Çetesi'yle ilgili yürütülen savcılık tahkikatı tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 şüpheli hakkında 205 sayfalık bir iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Bekir Kanyılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Kürşat Coşkun Ufuk'un Selimoğlu Yapı İnşaat A.Ş.'nin Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı olduğu, mağdur Tayyar Raci Şaşmaz'ın inşaat projelerine yatırım yapması noktasında kendisini yönlendirdiği kaydedildi. Ufuk'un Selimoğlu Yapı İnşaat A.Ş.'nin Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde bulunan Brooklyn Park, Life ve Dream isimli inşaat projelerine yatırım yapılması noktasında etkisinin olduğu iddia edildi.

82 MİLYON LİRA KAYITLARDAN ÇIKARILDI

İddianamede, Pana Yapı Çelik Makine A.Ş.'nin Selimoğlu Yapı İnşaat A.Ş.'nin çoğunluk hissesini devir alması sürecinde devir alınan şirketin yaklaşık 82 milyon lira tutarlı kayıtların muhasebe kayıtlarından çıkarılmış olduğunu bildiği ifade edildi.

İddianamede, Raci Şaşmaz'ın yetkilisi olduğu Pana Yapı Çelik Sanayi A.Ş.'nin söz konusu borçlu firmaya ortak ettirilmesinin sağlandığı, daha sonraki süreçte Selimoğlu Yapı'nın inşaat projelerinden daire satış işlemlerini gerçekleştiren firmanın lağvedilerek Kürşat Coşkun Ufuk tarafından şirket içi satış departmanının oluşturulduğu ileri sürüldü.

HAKSIZ KAZANÇ ORTAMI OLUŞTURULDU

Satış departmanının başına Kürşat Coşkun Ufuk tarafından kardeşi şüpheli Yasin Oğuz Ufuk'un getirildiği, Yasin Oğuz Ufuk'u şirket hissedarı olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi yapıldığı ve böylelikle şirket içerisinde daire satışlarından elde edilecek gelirlerden haksız çıkar elde etme ortamının hazırlandığı belirtildi.

NAKİT PARALAR KAYDA ALINMADI

Hazırlanan şirket içi satış departmanı yönetici ve çalışanları tarafından şirketin inşaat projelerinden 3. şahıslara daire satışları yapıldığı, daire satışlarına ilişkin mağdurlardan yüksek tutarlı elden nakit olarak paralar alındığı ve bu paraların birçoğunun muhasebe kaydına işlenmediği iddia edildi.

İddianamede, mağdur beyanlarına göre, elden ödenen yüksek tutarlı paraların şüpheliler Kürşat Coşkun Ufuk, Yasin Oğuz Ufuk ve Burcu Gülhan'a ödendiği, ayrıca şüpheliler Sercan Çadırcı, Leyla Tarakçı, Merve Bayer'in de mağdurlardan yüksek tutarlı elden paralar aldıkları ve elden ödenen paralara ait kayıtların muhasebe kayıtlarına yansıtılmadığı ileri sürüldü.

Hazırlanan iddianamede, Muhasebeden sorumlu Mali İşler Müdürü'nün şüpheli Fatih Varilci olduğu ifade edildi. Şüpheli Kürşat Coşkun Ufuk'un Murat Aydınlı, Yasin Oğuz Ufuk, Burcu Gülhan, Fatih Varilci, Sercan Çadırcı, Leyla Tarakçı, Merve Bayer, Refik Hakan Usullu, Ali Mert Dingil, Melek Acar, Halil Koç ve Dursun Güven isimli şüphelilerle hareket ederek şirketin gerçekleştirmiş olduğu daire satışlarından elde ettiği paralardan haksız kazanç temin ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

ÖRGÜT KURMA VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Savcılık, Kürşat Coşkun Ufuk'un 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 kez, Yasin Oğuz Ufuk'un aynı suçtan 3 kez ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, Kürşat Coşkun Ufuk, Yasin Oğuz Ufuk, Murat Aydınlı, Fatih Varilci ve Burcu Gülhan'ın ayrıca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan da cezalandırılmalarını talep etti.

CEZA İSTENDİ

Sercan Çadırcı, Merve Bayer, Leyla Tarakçı, Melek Düzgün, Refik Hakan Usullu, Halil Koç, Dursun Güven, Ali Mert Dingil'in de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca savcılık, Kürşat Coşkun Ufuk, Yasin Oğuz Ufuk ve Murat Aydınlı'nın örgütün faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılık suçundan da ayrıca cezalandırılmalarını istedi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde Fikirtepe Çetesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüpheli 'Örgüt kurma' ve 'dolandırıcılıktan tutuklanmıştı.