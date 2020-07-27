Müge Anlı ekrana veda ediyor! Canlı yayında sezon finali tarihini açıkladı!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bugüne kadar sayısız faili meçhul cinayetin çözülmesine yardım eden Müge Anlı, sezon finali yapacağı tarihi açıkladı.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Mehmet Ali Koran'ın şüpheli kaybı ve Şiar Kılıç'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, 27 Temmuz Atv canlı yayınında, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, sezonun son haftasına girdiğini açıkladı. Arefe günü son kez ekranlarda olacağını belirten Müge Anlı, sezon finali tarihini, 30 Temmuz Perşembe olarak duyurdu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezona başlayacağı tarihi de duyuran Müge Anlı, 'Eylül ayında yeni stüdyomuzda görüşürüz inşallah' dedi.