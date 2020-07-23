Çatı Katı Aşk 3. bölüm izle! Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk, yayınlanan bölümleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Başrollerinde; Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı dizi, Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizinin 3. bölümünü izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ateş ve Yasemin'in düğün yapamadan evlendiklerini öğrenen Perihan bu duruma çok üzülür ve ikiliye unutulmaz bir düğün yapmak için mahalleliyle beraber kolları sıvar. Ancak Ateş ve Yasemin'in hareketleri Saadet'in şüphelenmesine neden olur. Saadet gerçeği öğrenmek için torunlarıyla beraber harekete geçer. Ateş ve Yasemin düğünü iptal etmek için ellerinden geleni ardına koymazken düğün hazırlıklarına gizli gizli devam etmek zorunda kalan Perihan'ın planı Ateş Ayşen, Demir ve Yasemin'i hiç beklenmedik olayların içerisine sürükler.

ÇATI KATI AŞK 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN