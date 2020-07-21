Scoville ölçeği hangisini ölçer? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Scoville ölçeği hangisini ölçer? Merak edilen detaylar haberimizde...

Scoville ölçeği hangisini ölçer?

Deniz tuzluluğunu

Çikolata tatlılığını

Limon ekşiliğini

Biber acılığını